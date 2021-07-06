Более полусотни журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

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В Тбилиси в ходе устроенных в понедельник противниками гей-парада беспорядков пострадали 53 работника средств массовой информации, сообщает портал МВД Грузии.

В результате беспорядков пострадали представители 16 СМИ, включая журналистов, фотографов и операторов.

Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо.

«Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем», — заявила президент.

Неправительственная организация «Тбилиси прайд», планировавшая в понедельник провести в центре грузинской столицы «Марш достоинства» в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, заявила, что отказывается от данного мероприятия из-за фактов насилия.

 

 

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Тэги: Грузия гей-парад ЛГБТ Персона: Саломе Зурабишвили Город: Тбилиси

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