Более полусотни журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси
В Тбилиси в ходе устроенных в понедельник противниками гей-парада беспорядков пострадали 53 работника средств массовой информации, сообщает портал МВД Грузии.
В результате беспорядков
Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо.
«Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем», — заявила президент.
Неправительственная организация «Тбилиси прайд», планировавшая в понедельник провести в центре грузинской столицы «Марш достоинства» в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, заявила, что отказывается от данного мероприятия из-за фактов насилия.