Более полусотни журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

В Тбилиси в ходе устроенных в понедельник противниками гей-парада беспорядков пострадали 53 работника средств массовой информации, сообщает портал МВД Грузии.

В результате беспорядков пострадали представители 16 СМИ, включая журналистов, фотографов и операторов.

Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо.

«Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем», — заявила президент.

⚠️ sensitive content ⚠️ #FormulaTV journalist Rati #Tsverava was violently beaten by dozens of anti- #TbilisiPride21 protesters



More than 20 #media representatives were physically assaulted by aggressive mobs. No one has been arrested pic.twitter.com/Ne0Fh5cygr — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 5, 2021

Неправительственная организация «Тбилиси прайд», планировавшая в понедельник провести в центре грузинской столицы «Марш достоинства» в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, заявила, что отказывается от данного мероприятия из-за фактов насилия.