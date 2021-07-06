В Турции затонул катер с десятками туристов

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На турецком курорте во время экскурсионной морской прогулки вдоль побережья у Фетхие в 50 метрах от пляжа Белчекиз затонул катер. На борту в это время находились 38 человек. В результате аварии погиб двухлетний мальчик, еще двое взрослых пострадали.

Трое человек из находившихся на борту получили ранения. Среди пострадавших был двухлетний мальчик, который приехал на отдых с родителями из Франции, сообщает TRT haber. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.

После аварии многие самостоятельно добирались до берега. Некоторых подобрали команды береговой охраны, направленные на место происшествия, а также водные такси.

Инцидент произошел в субботу, 3 июля, но известно о нем стало в начале рабочей недели.
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Тэги: гибель туриста Турция

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