В Березино задержали бывшего политзаключенного Павла Виноградова

В городе Березино задержан блогер и автор передачи «Это ж Виноград!» на телеканале «Белсат» Павел Виноградов.

Вечером 5 июля Виноградов написал в «Фейсбуке», что к нему домой пришли сотрудники милиции для «осмотра помещения». Позже родные Павла сообщили о его задержании. «Задержан за пост в фб от 8 мая. Там, по мнению милиции, содержится призыв к выходу на акцию. Завтра суд, изъяли технику, наклейку Погоня, которую какие-то злодеи повесили на наш почтовый ящик, и табличку с номером дома в бчб-тонах», — написала в «Фейсбуке» жена Виноградова Светлана.

По информации родных, Павел помещен в местный ИВС, он обвиняется по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Виноградов был арестован после президентских выборов 2010 года и осужден на четыре года лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным. 14 сентября 2011 года он вышел на свободу на основании указа Александра Лукашенко о помиловании, за ним был установлен превентивный надзор на три с половиной года. Несколько лет назад Виноградов переехал из Минска в Березино, где живет с женой и маленьким ребенком.