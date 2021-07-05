Костусева перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарского

Председателя Партии БНФ Григория Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на улице Володарского в Минске, сообщил в «Фейсбуке» и.о. председателя партии Вадим Саранчуков со ссылкой на его дочь. Дочь политика узнала о переводе отца, когда у нее не приняли для него передачу.

«Феерическая фантазия про госпереворот не отменена. Председатель партии переведен в связи с ухудшением здоровья», — говорится в сообщении, передает БелаПАН .

В связи с госпитализацией дочь Григория Костусева Екатерина заявила, что за медицинской помощью Григорий Костусев обращался еще месяц назад, но в госпитализации ему было отказано, так как необходимое лечение он будто бы получил в СИЗО КГБ. «8 июня отца в СИЗО КГБ посещала защитник. В этот же день адвокатом было подано ходатайство о немедленном оказании медицинской помощи Григорию Костусеву в связи с его жалобами на состояние здоровья. Григорий Андреевич сообщил, что незадолго до встречи направил адвокату письмо с просьбой о помощи. Письмо до настоящего времени защитнику не пришло. Адвокат регулярно справлялась о здоровье отца, ее уверяли, что лечение ему было назначено немедленно (в течение часа) после подачи ходатайства и состояние его улучшается. Однако в четверг, 1 июля, Костусева госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья в Республиканскую больницу СИЗО», — отметила дочь политика.

Костусева сообщила БелаПАН, что, по словам лечащего врача, состояние отца нормальное, вопросы по сердцу есть, лекарства пока не требуются. «У отца были хронические заболевания, состояние могло ухудшиться из-за жары и переживаний. К тому же примерно месяц назад папе сделали прививку от коронавируса, не знаю, насколько добровольно. И вот проблемы с сердцем. В последний раз сердце у него болело лет десять назад», — сказала Екатерина Костусева.

Она подчеркнула, что о госпитализации отца семье или адвокату администрация СИЗО КГБ не сообщила.

«Если бы я не приехала с передачей, то мы бы так и не узнали, что отец в больнице. Хотя адвокат постоянно справлялась о состоянии его здоровья», — заявила Костусева.

64-летнего Григория Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.