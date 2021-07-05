Оскорбившего начальника ОМОНа гомельчанина объявили в розыск

Суд Центрального района Гомеля 5 июля объявил в розыск жителя областного центра, который не явился на заседание.

56-летнего Александра Онопу обвиняют в публичном оскорблении начальника гомельского ОМОНа Михаила Домарнацкого (статья 369 Уголовного кодекса), передает БелаПАН .

После того как стало ясно, что Онопа не явился, прокурор (вместо Татьяны Капитановой в суде гособвинителем был Сергей Данченко) предложил судье Олесе Осиповой объявить его в розыск и изменить меру пресечения — с подписки о невыезде на заключение под стражу. Судья приняла соответствующее постановление.

Дело рассматривалось в суде с 29 июня. Пострадавший в суд не явился, но просил взыскать с обвиняемого моральный ущерб — 1000 рублей за комментарий в телеграм-канале, признанном экстремистским.

«Комментарий противоречит всеобщей морали, он оскорбляет представителя власти, находящегося под защитой государства», — заявила на суде прокурор Капитанова.

Обвиняемый пояснил, что действительно оставлял комментарий, так как лично знаком с Домарнацким, имеет к нему неприязненное отношение и вызывал его на поединок, но тот ничего не ответил.