В Совете ООН по правам человека обсудили ситуацию в Беларуси

Ситуация в Беларуси обсуждалась 5 июля в рамках 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Anais Marin. Photo: n-europe.eu

С прямой трансляцией заседания возникли технические проблемы, информация подготовлена на основе опубликованных на сайте СПЧ ООН текстов выступления участников, передает БелаПАН .

В ходе заседания спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марен представила очередной доклад о ситуации в стране, который охватывает период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

«В своем предыдущем выступлении в Совете 18 сентября 2020 года я говорила, что опасаюсь ухудшения ситуации, которая уже к тому времени была катастрофической. К сожалению, она продолжила ухудшаться», — сказала Марен.

Она отметила, что рассматриваемый в докладе период был отмечен президентскими выборами, состоявшимися 9 августа 2020 года, результаты которых «широко оспаривались из-за предполагаемых многочисленных нарушений, отмеченных в ходе избирательной кампании, когда некоторые ведущие оппозиционные кандидаты были вынуждены выйти из избирательного процесса, и в день голосования, когда подсчет голосов был, как утверждается, омрачен фальсификациями».

«Как и в ходе предыдущих выборов, большинство оппозиционных кандидатов были вытеснены из [избирательного] процесса. Трое из них по-прежнему находятся за решеткой; они входят в число примерно 530 человек, которых белорусские правозащитники считают заключенными из-за их взглядов или политической деятельности. Это в десять раз больше, чем во время последнего кризиса после выборов в 2011 году. Я присоединяюсь к тем, кто требует их немедленного освобождения и безоговорочной реабилитации», — сказала Марен.

Она подчеркнула, что в 2020 году более 35 тысяч человек в Беларуси было произвольно задержано за реализацию своего права на свободу мирных собраний.

«Тысячи людей подверглись насилию, избиениям, унижениям и запугиванию со стороны правоохранительных органов, — отметила Марен. — Мне сообщили о почти систематическом применении пыток или других форм унижающего достоинство или бесчеловечного обращения в отношении лиц, содержащихся под стражей. Эти чрезвычайно серьезные нарушения не привели к судебному преследованию в Беларуси, где судебная система не защищает жертв нарушений прав человека. Из-за этой сохраняющейся безнаказанности злоупотребления продолжаются и по сей день. Но виновные в наиболее серьезных нарушениях должны быть привлечены к ответственности».

Марен отметила, что недавно принятые поправки в закон о СМИ и Уголовный кодекс «еще больше ограничили право на свободу выражения мнений и свободу средств массовой информации».

«В период, рассматриваемый в моем докладе, были совершены многочисленные полицейские рейды в офисы нескольких редакций, а также в дома их сотрудников, каждый раз с конфискацией компьютерной техники, задержанием журналистов и возбуждением уголовных дел по сомнительным предлогам (например, по обвинениям в уклонении от уплаты налогов или организации несанкционированных демонстраций). На сегодняшний день 24 журналиста задержаны за выполнение своей работы», — сказала Марен.

В обсуждении ситуации в Беларуси приняли представители более 30 стран. В своих выступлениях они осудили нарушения прав человека, а также вынужденную посадку гражданского самолета в Минске 23 мая 2021 года и последующий арест блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. Участники призвали белорусские власти немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии в отношении граждан.