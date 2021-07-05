Бетономешалка столкнулась с автобусом на трассе Минск — Мядель

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В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шесть пассажиров, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Фото УВД Минского облисполкома

По предварительной информации, днем 5 июля вблизи агрогородка Вишневка водитель бетономешалки 1992 года рождения при обгоне рейсового автобуса №244 «Славинского — Жуковка» не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также два несовершеннолетних и четыре взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.
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Тэги: ДТП бетономешалка Город: Мядель

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