Миноблсуд рассмотрит дело в отношении Колесниковой и Знака

Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Минский областной суд. Дело поступило в инстанцию из Верховного Суда.

«Органом предварительного расследования Колесникова и Знак обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК. Они находятся под стражей», — сказано в заявлении Миноблсуда.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявляли, что Колесникова и Знак совместно с другими лицами не позднее 16 июля 2020 года «вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».