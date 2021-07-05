Миноблсуд рассмотрит дело в отношении Колесниковой и Знака

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Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака будет рассматривать Минский областной суд. Дело поступило в инстанцию из Верховного Суда.

«Органом предварительного расследования Колесникова и Знак обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1 УК. Они находятся под стражей», — сказано в заявлении Миноблсуда.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявляли, что Колесникова и Знак совместно с другими лицами не позднее 16 июля 2020 года «вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем».
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Тэги: протесты задержания активистов Персона: Мария Колесникова Максим Знак

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