Парень в наушниках попал под поезд в Минске

Парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под локомотив, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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Вечером 1 июля на станции Озерище маневровым локомотивом травмирован 18-летний парень. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, при этом был в наушниках. Не заметив приближение локомотива, он шагнул на рельсы.

Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Ему грозит штраф в размере до двух базовых величин.