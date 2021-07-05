Парень в наушниках попал под поезд в Минске
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Парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под локомотив, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Вечером 1 июля на станции Озерище маневровым локомотивом травмирован 18-летний парень. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, при этом был в наушниках. Не заметив приближение локомотива, он шагнул на рельсы.
Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Ему грозит штраф в размере до двух базовых величин.