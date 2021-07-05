Минздрав рапортует о снижении выявленных в Беларуси случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 614 новых случаев COVID-19, девять человек с коронавирусной инфекцией скончалось. Из больниц выписано 488 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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4 июля было зафиксировано 944 новых случая, 3-го — 1.076, 2-го — 1.118. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 421.964, выздоровело 414.948 человек. Умерло 3.194 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9.234 теста на коронавирус (днем ранее — 18.045). С начала эпидемии сделано 6.875.575 тестов.

Более 980,8 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652,6 тыс. — прошли полный курс вакцинации.

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