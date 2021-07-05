«Международная амнистия» призвала немедленно освободить выпускницу юрфака БГУ Екатерину Винникову

Организация «Международная амнистия» призвала немедленно освободить выпускницу юридического факультета Белорусского государственного университета Екатерину Винникову, арестованную на 15 суток после речи со словами поддержки преследуемых юристов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.

«Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали свою решимость подавить всякое инакомыслие», — заявила директор «Международной амнистии» по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По ее словам, Екатерина Винникова «должна быть освобождена немедленно и безоговорочно, и все разбирательства против нее должны быть прекращены».

«Белорусские власти должны прекратить борьбу со своим собственным народом и положить конец политически мотивированным репрессиям», — добавила она.

Екатерина Винникова была задержана 1 июля. На следующий день суд Ленинского района арестовал ее на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП). Согласно протоколу, девушка «провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов». Выпускница свою вину не признала.

В рапорте сотрудника милиции было сказано, что «во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, выразила благодарность Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом».

29 июня во время церемонии вручения дипломов Винникова со сцены поблагодарила политзаключенного юриста Максима Знака и других уволенных по политическим мотивам преподавателей.

«Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право, — сказала Винникова. — Многому научиться можно было также еще у недавних студентов, а теперь молодых перспективных юристов. Например, такую возможность дает муткорт-движение, у участников которого на слуху имена талантливейших юристов Ксении Вячеславовны Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО».

Свою речь выпускница закончила по-белорусски: «І памятайце, калі ласка, усе, хто збіраюцца працаваць юрыстамі або працуюць юрыстамі: права — гэта мастацтва дабра і справядлівасці. А дабро, розум і чалавечая годнасць у сукупнасці заўсёды перамагаюць» («И помните, пожалуйста, все, кто собираются работать юристами или работают юристами: право — это искусство добра и справедливости. А добро, разум и человеческое достоинство в совокупности всегда побеждают»).

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