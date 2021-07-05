Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Офис экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Это значит, передает пресс-служба политика, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС.

«Сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии. Таким образом, Литва запустила новый этап делегитимизации режима Александра Лукашенко. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах», — отмечает команда Тихановской.

По словам политика, это «огромная поддержка, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы».

«Беларусь — это не Лукашенко, и теперь это признано официально», — подчеркнула экс-кандидат.

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