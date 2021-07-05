Ущерб в особо крупном размере: Генпрокуратура вплотную занялась «Белшиной»

Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту образования просроченной внешней дебиторской задолженности в ОАО «Белшина» и выявила факты служебной халатности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Установлено, что в 2015–2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.

«Вопросы пресечения фактов нарушений законодательства, которые влекут образование просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий с государственной долей собственности, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Могилевской области», — подчеркивается в сообщении.

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