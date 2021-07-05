Ущерб в особо крупном размере: Генпрокуратура вплотную занялась «Белшиной»

/ Экономика
Просмотров: 425

Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту образования просроченной внешней дебиторской задолженности в ОАО «Белшина» и выявила факты служебной халатности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Установлено, что в 2015–2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей. В результате государственному предприятию причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Могилевской области.

«Вопросы пресечения фактов нарушений законодательства, которые влекут образование просроченной внешней дебиторской задолженности предприятий с государственной долей собственности, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры Могилевской области», — подчеркивается в сообщении.  

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: промышленность Белшина Генпрокуратура

Другие материалы на эту тему:

«Станок сам работать не сможет». Как защищают тех, кому не светит удаленка

«Станок сам работать не сможет». Как защищают тех, кому не светит удаленка

«Сидим дома». «Белшина» остановила большую часть производства

«Сидим дома». «Белшина» остановила большую часть производства

В чьих руках находится промышленность Беларуси

В чьих руках находится промышленность Беларуси

Не попиццот: какая на заводах зарплата

Не попиццот: какая на заводах зарплата