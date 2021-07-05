«Белтелеком» объявил о повышении ряда тарифов

Государственное предприятие «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.

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Как сообщается, с 13 июля потребители будут платить больше за:

эфирное телевидение;

абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);

телефония по IP-протоколу «Максифон»;

справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь .

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