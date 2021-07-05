Головченко обещает не допустить падения белорусской экономики из-за санкций

Прогнозы глубокого падения ВВП не сбудутся, у правительства есть четкий план работы в этих условиях, заявил премьер-министр Роман Головченко.

«О вкусе устриц стоит спорить с теми, кто их ел, — заявил Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», отвечая на вопрос интервьюера о возможном падении ВВП на 7-14% в результате введения санкций. — Я не знаю, на каких расчетах основываются эти цифры. Наверное, они призваны вызвать шок и трепет в обществе».

По словам премьер-министра, белорусские власти стараются «более точно сейчас оценить влияние тех секторальных санкций на экономику». «Не сказать что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Мы имеем как правительство Беларуси четкий план работы в этих условиях», — сказал Головченко.

Он предложил не заострять внимание на потерях. «Большинство прогнозов в отношении Беларуси не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что эти прогнозы не сбудутся», — добавил он.

Головченко видит позитив во введении санкций: «Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти».

У белорусского правительства также есть видение, что делать с инвестициями из ЕС, которые могут быть недоступны, подчеркнул глава кабинета.

«У нас был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены были европейскими финансовыми институтами, приняты все необходимые решения. Возможно, какие-то будут приниматься разъясняющие акты в самом Евросоюзе, но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения. Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы», — сказал Головченко.

Чиновник считает, что «все деньги в Европе не находятся», поэтому они работают «с азиатскими инвесторами, фондами ряда других государств». «Возможно, потребуется какое-то время. Но мы намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы — где-то своими собственными, где-то заемными средствами», — заявил премьер-министр.

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