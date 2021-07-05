Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих  

В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).

Фото ФК «Витебск»

Тур выдался миролюбивым — зафиксировано сразу пять ничьих:

Динамо (Бр) — Рух — 1:1;

Динамо (Мн) — Славия — 4:0;

Витебск — БАТЭ — 0:0;

Торпедо-БелАЗ — Неман — 1:1;

Энергетик-БГУ — Ислочь — 1:1;

Слуцк — Спутник — 3:2;

Минск — Сморгонь — 2:2.

Турнирное положение после первого круга выглядит так:

Шахтер — 40; БАТЭ — 36; Рух — 29; Динамо (Мн) — 29; Гомель — 27; Минск — 21; Динамо (Бр) — 21; Витебск — 20; Энергетик-БГУ — 19; Торпедо-БелАЗ — 19; Ислочь — 16; Слуцк — 14; Славия — 9; Неман — 9; Сморгонь — 7; Спутник — 7.