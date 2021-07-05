Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих
В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).
Тур выдался миролюбивым — зафиксировано сразу пять ничьих:
Динамо (Бр) — Рух — 1:1;
Динамо (Мн) — Славия — 4:0;
Витебск — БАТЭ — 0:0;
Торпедо-БелАЗ — Неман — 1:1;
Энергетик-БГУ — Ислочь — 1:1;
Слуцк — Спутник — 3:2;
Минск — Сморгонь — 2:2.
Турнирное положение после первого круга выглядит так:
- Шахтер — 40;
- БАТЭ — 36;
- Рух — 29;
- Динамо (Мн) — 29;
- Гомель — 27;
- Минск — 21;
- Динамо (Бр) — 21;
- Витебск — 20;
- Энергетик-БГУ — 19;
- Торпедо-БелАЗ — 19;
- Ислочь — 16;
- Слуцк — 14;
- Славия — 9;
- Неман — 9;
- Сморгонь — 7;
- Спутник — 7.