Завершился первый круг: БАТЭ оступился в туре полном ничьих  

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В рамках 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге прошло семь поединков (встреча «Гомель» — «Шахтер» перенесена).

Фото ФК «Витебск»

Тур выдался миролюбивым — зафиксировано сразу пять ничьих:

Динамо (Бр) — Рух — 1:1;

Динамо (Мн) — Славия — 4:0;

Витебск — БАТЭ — 0:0;

Торпедо-БелАЗ —  Неман — 1:1;

Энергетик-БГУ — Ислочь — 1:1;

Слуцк — Спутник — 3:2;

Минск — Сморгонь — 2:2.

Турнирное положение после первого круга выглядит так:

  1. Шахтер — 40;
  2. БАТЭ — 36;
  3. Рух — 29;
  4. Динамо (Мн) — 29;
  5. Гомель — 27;
  6. Минск — 21;
  7. Динамо (Бр) — 21;
  8. Витебск — 20;
  9. Энергетик-БГУ — 19;
  10. Торпедо-БелАЗ — 19;
  11. Ислочь — 16;
  12. Слуцк — 14;
  13. Славия — 9;
  14. Неман — 9;
  15. Сморгонь — 7;
  16. Спутник — 7.

 

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Тэги: футбол-Беларусь

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