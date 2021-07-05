Головченко: в союзных программах с Россией осталось согласовать технические моменты

В согласовании союзных программ интеграции Беларуси и России достигнут существенный прогресс, осталось согласовать технические моменты, заявил премьер-министр Роман Головченко.

«Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. Вице-премьеры работают фактически еженедельно, встречаются. Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован», — сказал Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

По мнению чиновника, это создаст новый план работы в рамках Союзного государства.

«Мы договорились, как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах, администрирования налогов, их структуры. Уверен, что от движения по союзным программам выиграют все», — считает премьер-министр.

Прежде всего, отметил он, это будут белорусские производители. «Первое, они получат равные условия работы с российскими предприятиями. И, второе, мы будем четко понимать, как мы совместно развиваем нашу промышленность, наше сельское хозяйство. Это фактически координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги на создание, допустим, одних и тех же компетенций. Имея согласованный план, будем лучше и четче понимать, как нам развивать наши отрасли экономики», — пояснил идею Головченко.

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