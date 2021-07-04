В Минске скончался 91-летний скульптор Лев Гумилевский

Народный художник Беларуси и лауреат Государственной премии БССР Лев Гумилевский умер в возрасте 91 года.

Прощание пройдет 6 июля с 10 до 11 часов по адресу Кульман, 33а.

Гумилевский работал в области монументальной и станковой скульптуры. Среди его работ — памятники Янке Купале, Винценту Дунину-Марцинкевичу и Станиславу Монюшко в Минске, памятник Кириллу Туровскому в Гомеле, композиция «Площадь Славы» в Могилеве, памятник Винценту Дунину-Марцинкевичу в Бобруйске, парковая композиция «Русалка» в Несвиже.