За сутки в Беларуси официально выявлено 944 пациента с COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 944 новых случая COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1168 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Последние три дня в стране ежедневно выявляли более тысячи новых случаев инфекции: 3 июля — 1076, 2-го — 1118, 1-го — 1023. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 421 350, выздоровело 414 460 человек. Умерло 3185 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 045 тестов на коронавирус (днем ранее — 16 345). С начала эпидемии сделан 6 866 341 тест.

По состоянию на 2 июля более 956,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. — прошли полный курс вакцинации.