В Беларуси сняли запреты и ограничения на посещение всех лесов

В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.

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При этом, по данным МЧС, за сутки в природных экосистемах страны было потушено три пожара травы и кустарников. Общая площадь возгораний — 1,8 га.

Ранее министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поручил оперативно снять запреты и ограничения в тех районах, где недавно прошли дожди. Осадки поспособствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.