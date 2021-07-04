В Беларуси сняли запреты и ограничения на посещение всех лесов

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В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.

Фото: pixabay.com

При этом, по данным МЧС, за сутки в природных экосистемах страны было потушено три пожара травы и кустарников. Общая площадь возгораний — 1,8 га.

Ранее министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поручил оперативно снять запреты и ограничения в тех районах, где недавно прошли дожди. Осадки поспособствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.
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Тэги: Минлесхоз МЧС лесные пожары запрет на посещение лесов Персона: Виталий Дрожжа

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