Беларусь и Казахстан договорились об увеличении количества авиарейсов между странами

Беларусь и Казахстан продолжат восстанавливать частоту авиарейсов между странами, сообщила пресс-служба белорусского Министерства транспорта и коммуникаций по итогам визита в Нур-Султан делегации во главе с заместителем министра Сергеем Дубиной. Казахскую сторону на переговорах возглавил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

«Центральной темой в повестке переговоров стало сотрудничество в области гражданской авиации. В частности, стороны с удовлетворением отметили договоренности авиационных властей двух государств о восстановлении рейсов по маршрутам: Минск — Нур-Султан — Минск с частотой с 4 до 7 рейсов в неделю, Минск — Алматы — Минск — с 2 до 4 рейсов, Минск — Костанай — Минск с частотой 2 раза в неделю. Было принято решение продолжать постепенное восстановление частот регулярных полетов между странами», — говорится в сообщении.

В области автомобильного транспорта в последние годы наблюдается рост транзита казахстанскими перевозчиками по территории Беларуси: в 2020 году он составил примерно 300% к уровню 2011 года. В связи с этим белорусский Минтранс предложил увеличить квоту разрешений на международные автоперевозки грузов в/из третьих стран. Кроме того, в краткосрочной перспективе Минск считает целесообразным перейти на обмен разрешениями в электронном виде — после технической готовности и выполнения необходимых процедур.

Представители двух транспортных ведомств также отметили положительную динамику в развитии перевозки грузов железнодорожным транспортом между странами.