Лукашенко — актерам Большого театра: не лезьте в политику, там жестокие, бешеные законы

Александр Лукашенко во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета 3 июля посоветовал актерам не лезть в политику, назвав это неверным шагом, который приведет к потере лица.

Лукашенко заявил, что упустил театр, «редко бывал на ваших постановках, спектаклях, на представлениях», поэтому в театре «чуть ли не звучал «Магутны Божа».

«Не со сцены, в зале, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Когда мне доложили про театр Янки Купалы и о вас, меня это не просто удивило, меня это убило на том этапе».

В продолжение темы Лукашенко предостерег актеров от совершения, по его мнению, неверных шагов — участия в политике: «Вы ведь лицо нации. Творческая интеллигенция — это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов».

По его мнению, «если молодой человек сделал неправильный шаг, его можно простить, понять, у него есть время исправиться». «Вы никогда не исправитесь, никогда. Вы, потеряв лицо, его практически нельзя будет восстановить», — сказал Лукашенко.

Он считает, что в театре актеры будут «лучшими, а не там, в политике». «Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти», — заявил Лукашенко.

По его словам, следствием того, что происходило в прошлом году, стала смена руководства театра. «Пожалуйста, это решение министра прошу принять как должное», — призвал выступающий.

«Если вы думаете, что мы сломаем страну и она будет завтра — ну, к примеру, на злобу, в составе Польши — и вы будете там великими и признаваемыми, узнаваемыми, ошибаетесь», — заявил Лукашенко в фрагменте выступления, опубликованном близким к нему телеграм-каналом «Пул Первого».