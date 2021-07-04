Англия и Дания вышли в полуфинал Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу осталось провести всего три матча. Накануне завершилась четвертьфинальная стадия турнира.

Фото из микроблога УЕФА

В Баку датчане взяли верх над чехами — 2:1 (Дилейни, 5, Дольберг, 42; Шик, 49).

По словам наставника «красно-белых» Каспера Юльманна, случилось «настоящее волшебство». А капитан чешской команды Владимир Дарида отметил, что его дружине «нечего стыдиться», потому что игроки на поле «показали хорошую игру, боевой дух» и «сражались подобно львам на нашем гербе».

Во втором матче игрового дня англичане уверенно переиграли украинцев — 4:0 (Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63).

Как отметил главком родоначальников футбола Гарет Саутгейт, «мои ребята сыграли безупречно». А его коллега из Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что «футболисты сделали все, что было в их силах».

Таким образом, а полуфиналах сыграют: Италия — Испания и Англия — Дания. Оба поединка (6 и 7 июля) пройдут на «Уэмбли» и начнутся в 22:00 по минскому времени.