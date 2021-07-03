Литовские пограничники при задержании нелегалов открыли стрельбу

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За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 мигрантов, перешедших белорусско-литовскую границу вне пунктов пропуска, из них 111 человек — под Друскининкаем, сообщается на сайте литовской Государственной пограничной службы.

Фото носит иллюстративный характер

Отмечается, что во время одного из задержаний восемь мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать пограничные патрули и оказали им сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, было произведено два предупредительных выстрела в воздух, а агрессивных уложили на землю и надели наручники.

Сообщается также, что на данном отрезке границы действует современная система пограничного контроля. Ранее нелегальные мигранты, пытающиеся въехать в Литву из Беларуси, избегали таких территорий, контролируемых стационарными техническими средствами.

Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства выясняются, ведется следствие, решается вопрос с размещением задержанных. Лица, ищущие убежища, были проинформированы Департаментом миграции, который обрабатывает такие заявления.

По данным литовской погранслужбы, в этом году 938 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву с территории Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальные мигранты

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