Тихановская: могли ли наши деды представить, что через 77 лет Беларусь снова окажется под оккупацией?

Светлана Тихановская сделала заявление по поводу официально отмечаемого Дня Независимости.

Минск 3 июля 1944 года / Картина Валентина Волкова

«3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупации. Могли ли наши деды в сорок четвертом представить, что через 77 лет Беларусь снова окажется под оккупацией — но уже не чужим государством, а своим?» — задала она риторический вопрос.

Политик подчеркнула, что стране нужны национальные праздники. Однако заметила, что «наши предки боролись за то, чтобы мы могли жить в сильной и процветающей свободной стране».

Сегодня же, утверждает Тихановская, мы наблюдаем «разруху, обваливающиеся мосты, пропадающее электричество, уменьшающиеся зарплаты и тюрьмы для всех несогласных».

«Увольнения, постоянные проверки, давление на госслужащих, попустительское отношение к пандемии, с которой уже успешно справляется весь мир, но не наша страна в центре Европы», — отметила экс-кандидат в президенты.

Она не понимает, как можно отмечать День Независимости, когда «весь этот год происходит торг нашим суверенитетом? И неужели правда можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране?»

«Белорусский народ не хочет войны, не хочет угроз всем вокруг. Белорусский народ хочет свободы, мира и законности. Уважения, правды и безопасности на своих улицах. Поэтому мы продолжаем готовиться и накапливать силы, регистрироваться в мобилизационном плане «Перамога» и готовить забастовку в «Рабочам Рухе». Мы все знаем, что придет день, когда белорусы по всей стране будут праздновать освобождение от нынешней оккупации. И те, кто удерживает власть, когда сегодня будут смотреть на свои салюты, пусть знают об этом тоже», — резюмировала политик.

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