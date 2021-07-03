Кербер в трех сетах одолела Саснович

В рамках третьего раунда женского одиночного турнира на Уимблдоне немка Ангелика Кербер взяла верх над белорусской Александрой Саснович.

Фото из микроблога Уимблдона

Наша соотечественница взяла первый сет — 6:2, но разгромно уступила во втором и третьем — 0:6, 1:6.