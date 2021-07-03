Кербер в трех сетах одолела Саснович

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В  рамках третьего раунда женского одиночного турнира на Уимблдоне немка Ангелика Кербер взяла верх над белорусской Александрой Саснович.

Фото из микроблога Уимблдона

Наша соотечественница взяла первый сет — 6:2, но разгромно уступила во втором и третьем — 0:6, 1:6.  

 

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Тэги: Уимблдон Персона: Ангелика Кербер Александра Саснович

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