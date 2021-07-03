Кербер в трех сетах одолела Саснович 03.07.2021 / 15:59 / Спорт Просмотров: 24 A- A+ В рамках третьего раунда женского одиночного турнира на Уимблдоне немка Ангелика Кербер взяла верх над белорусской Александрой Саснович. Фото из микроблога Уимблдона Наша соотечественница взяла первый сет — 6:2, но разгромно уступила во втором и третьем — 0:6, 1:6. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Уимблдон Персона: Ангелика Кербер Александра Саснович Другие материалы на эту тему: 11 часов и 5 минут, которые потрясли Уимблдон Беларусь на «Уимблдоне»: Азаренко, Екимова и Говорцова Уимблдон-2007: один Мирный и четыре девушки