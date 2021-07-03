COVID-19. В Беларуси суточный показатель заболеваемости превышает тысячу случаев третий день подряд

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.076 случаев COVID-19 , умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.164 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

2 июля было выявлено 1.118 пациентов с COVID-19, 1 июля — 1.023, 30 июня — 914. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 420.406, выздоровело 413.292 человека. Умерло 3.175 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16.345 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.007). С начала эпидемии сделан 6.848.296 тестов.

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