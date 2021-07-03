Что случилось с валютой
Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции сдали:
- евро на 0,0137 пункта (с 3,021 до 3,0073 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0498 пункта (с 3,5044 до 3,4546 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,0647 пункта (с 6,7 до 6,6353 белорусского рубля за 10 злотых).
В свою очередь выросли:
- доллар на 0,0131 пункта (с 2,5295 до 2,5426 белорусского рубля);
- гривна на 0,0304 пункта (с 9,2458 до 9,2762 белорусского рубля за 100 гривен).
Читайте также:
Что произошло с долларом на рынке наличной валюты Нацбанк обещает: курс рубля будет укрепляться Россия перечислила Беларуси 500 млн долларов кредита