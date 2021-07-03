Что случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , упали три.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции сдали:

евро на 0,0137 пункта (с 3,021 до 3,0073 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0498 пункта (с 3,5044 до 3,4546 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0647 пункта (с 6,7 до 6,6353 белорусского рубля за 10 злотых).

В свою очередь выросли:

доллар на 0,0131 пункта (с 2,5295 до 2,5426 белорусского рубля);

гривна на 0,0304 пункта (с 9,2458 до 9,2762 белорусского рубля за 100 гривен).

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