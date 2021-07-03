Глава Еврокомиссии: наплыв мигрантов в Литву является политически мотивированным

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Вильнюс заявила, что наплыв нелегальных мигрантов в Литву с территории Беларуси является политически мотивированным.

«Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период. Я с президентом и премьер-министром говорила, что через Frontex мы окажем больше помощи, они уже здесь. Мы увеличим эту помощь», — приводит слова председателя ЕК новостной ресурс Delfi .

По ее словам, помощь Литве окажут и через бюро беженцев. «Это особенная ситуация, поэтому мы должны думать и о незапланированных, срочных фондах, которые в этом могут помочь», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы — это «заботы и проблемы» всей Европы. «Я хочу ясно сказать об этом. В этот тяжелый период мы с вами», — заверила председатель Еврокомиссии.

Перед пресс-конференцией 2 июля Урсула фон дер Ляйен встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните и обсудила новые вызовы нелегальной миграции.

Как сообщает пресс-служба президента Литвы, во время встречи, в числе прочего, обсуждались новые проблемы нелегальной миграции. Науседа отметил, что посредством мигрантов белорусский режим пытается усилить давление не только на Литву, но и Европейский союз, а также подчеркнул необходимость повышения контроля на восточной границе ЕС совместными усилиями.

В ходе переговоров президент Литвы поднял вопрос Белорусской АЭС и напомнил об угрозе, которую она представляет для всего Евросоюза, а также подчеркнул необходимость эффективного выполнения принятых Европейским советом решений по предотвращению поступления на рынок ЕС электроэнергии от производителей из третьих стран, не соблюдающих международные требования ядерной безопасности.

2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

По данным литовской погранслужбы, в этом году 938 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву с территории Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.

Александр Лукашенко 2 июля заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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