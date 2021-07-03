Латвия усилила охрану на границе с Беларусью после резкого роста нелегальной миграции в Литву. Об этом русскому вещанию LTV7 сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника Государственной службы пограничной охраны страны Андрей Рогозин.

По его словам, на границе с Латвией пока спокойно, но меры для выявления возможных нарушителей уже приняты.

«В сотрудничестве с европейским агентством Frontex наши литовские коллеги и мы из Латвии задействовали дополнительные ресурсы для поддержания контроля на наших общих границах. С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Беларусью. Такую же поддержку получила и литовская сторона», — сказал Рогозин.

Как сообщалось, Литва 2 июля объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

По данным литовских властей, с начала года задержано более 800 человек, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год (81). В 2019 году было задержано 46 нелегалов, в 2018-м — 104, 2017-м — 72.

2 июля шесть сотрудников Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex) начали патрулировать границу Литвы с Беларусью вместе с литовскими пограничниками. Представители погранслужбы ЕС из Франции, Венгрии и Германии под руководством литовских пограничников будут охранять участки границы в районе населенных пунктов Капчяместис и Друскининкай. В Государственной пограничной службе Литвы сообщили, что число сотрудников Frontex на литовско-белорусской границе вырастет до 30 к середине июля.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

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