МИД Украины: официального уведомления о закрытии границы с белорусской стороны пока не было

Официального уведомления о закрытии границы с белорусской стороны пока не было, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Олега Николенко.

«От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

«Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что «позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения». Там убеждены, что «никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, что уважает и защищает права людей», — сообщает «УП».

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Александр Лукашенко 2 июля в Минске на торжественном собрании по случаю официального Дня Независимости.

В сентябре прошлого года Лукашенко сообщил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усилении охраны границы с Украиной. Де-факто границы закрыты не были, речь на самом деле шла об усилении охраны.

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