Правозащитники: в Брестской области 2 июля задержано не менее 22 человек

/ Общество
Просмотров: 100

Не менее 22 человек задержано 2 июля в Брестской области, сообщают правозащитники.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», известно, что десять человек задержано в областном центре: Диана Калишук, Светлана Калишук, Зоя Грушина, Надежда Круц, Тамара Кондратюк, Василий Речкин, Александр Шерстюк, Вячеслав Яровой, Ольга Малайчик и один неизвестный.

В Жабинке задержали шесть человек: Геннадия Гурина, Наталью Дырман, Александра Козлова, Сергея Кулика, Светлану Оскютик и Вадима Оскютика.

В Пружанах четыре задержанных: Анна Баран, Анатолий Девентейчик, Илья Ильяшевич и Юрий Попко.

В Березе задержали двоих, Вадима Пашкевича и Валентина Степкова.

Ольга Малайчик — единственная, кого впоследствии отпустили.

У некоторых прошли обыски по месту жительства.

На вечер 2 июля у правозащитников не было сведений о причине задержания этих людей.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания Персона: Диана Калишук Светлана Калишук Зоя Грушина Надежда Круц Тамара Кондратюк Василий Речкин Александр Шерстюк Вячеслав Яровой Ольга Малайчик Геннадий Гурин Наталья Дырман Александр Козлов Сергей Кулик Светлана Оскютик Вадим Оскютик Анна Баран Анатолий Девентейчик Илья Ильяшевич Юрий Попко Вадим Пашкевич Валентин Степков Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

150 дней протеста: люди выходят, несмотря на репрессии

150 дней протеста: люди выходят, несмотря на репрессии

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона

ЕС: в Беларуси все более открыто пренебрегают верховенством закона