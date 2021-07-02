Словакия продала партию «Спутника V» обратно в Россию

Словакия продала России партию COVID-вакцины «Спутник V», закупленную в марте. Об этом сообщает словацкое издание Denník N в пятницу, 2 июля.

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Речь идет о 160 тысячах доз препарата из поставленных 200 тысяч. Российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии, — 9,95 доллара за дозу.

«Согласно контракту, согласованный срок оплаты оговоренной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки», — заявила пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова.

Чиновница добавила, что партия российской вакцины уже находится за пределами страны. В Словакии осталось только то количество доз «Спутника V», которые необходимы для второй прививки этим препаратом. При этом первой дозой «Спутника V» в стране вакцинировали около 10,5 тысячи человек.

«В списке ожидания для вакцинации зарегистрировано около 8 тысяч человек», — подытожила пресс-секретарь.

Как известно, премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за вакцины «Спутник V». Правительственный кризис в стране начался после того, как премьер заявил о намерении приобрести российскую вакцину, несмотря на то, что препарат не получил одобрения европейского и местного регулятора.