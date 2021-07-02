Лукашенко объяснил свое решение полностью перекрыть границу с Украиной

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю годовщины освобождения Минска от гитлеровцев.

«Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его утверждению, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

«Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе — те же западные элиты», — заявил Лукашенко.

Он не впервые высказывается о потоке оружия из Украины. В частности, 25 декабря 2020 года в ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске Лукашенко заявил, что арестованный волковысский оппозиционный активист Николай Автухович и его группа ввозили из Украины большие партии оружия для дестабилизации обстановки. «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…» — сказал он.

Официальный Киев в тот же день подверг резкой критике заявление Лукашенко. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что мантра про «оружие из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

На следующий день пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается с украинской территории, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись.