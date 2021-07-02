Лукашенко объяснил свое решение полностью перекрыть границу с Украиной
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю годовщины освобождения Минска от гитлеровцев.
«Сегодня
По его утверждению, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
«Попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе — те же западные элиты», — заявил Лукашенко.
Он не впервые высказывается о потоке оружия из Украины. В частности, 25 декабря 2020 года в ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске Лукашенко заявил, что арестованный волковысский оппозиционный активист Николай Автухович и его группа ввозили из Украины большие партии оружия для дестабилизации обстановки. «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…» — сказал он.
Официальный Киев в тот же день подверг резкой критике заявление Лукашенко. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что мантра про «оружие из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.
На следующий день пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается с украинской территории, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись.
Похожую позицию высказал глава ГПСУ Сергей Дейнеко в майском интервью