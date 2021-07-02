В связи с наплывом мигрантов в Литве объявлен режим экстремальной ситуации

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации в стране.

Источник: delfi.lt

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте, передает Delfi .

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.