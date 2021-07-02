Поддержавшую преследуемых юристов выпускницу юрфака БГУ Екатерину Винникову арестовали на 15 суток

Суд Ленинского района 2 июля арестовал на 15 суток выпускницу юридического факультету Белгосуниверситета Екатерину Винникову, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Процесс вела судья Марина Климчук.

Винникову судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно протоколу, девушка «провела пикетирование путем выражения общественно-политических взглядов, выступала на сцене против преследования юристов». Выпускница свою вину не признала.

В рапорте сотрудника милиции сказано, что «во время мониторинга интернета нашел запись, на которой видно, что Винникова, выступая со сцены, выразила благодарность Максиму Знаку, чем нарушила правила проведения массовых мероприятий, а также была в белом платье с красным поясом».

На вопрос судьи, какой смысл она вкладывала в свою речь, Винникова ответила, что «благодарила преподавателей и тех, кто вкладывал свои силы и получил диплом юрфака БГУ». Также она объяснила, что выступала с благодарностью преподавателям, а Знака упомянула только раз. Девушка не согласилась с тем, что таким образом высказывала свою политическую позицию, и отметила, что выходила не по собственной инициативе — это было частью программы. Лучшим студентам было предложено выступить с благодарственной речью, поэтому она, как обладательница красного диплома, вышла на сцену.

Выступившие в суде преподаватели и студенты БГУ подтвердили, что фамилию Знака Екатерина назвала только однажды. Все охарактеризовали девушку с положительной стороны.

Судья Климчук отклонила ходатайства адвоката о приобщении к материалам дела каталогов двух магазинов с такими же платьями, а также фотографии белорусских хоккеистов в бело-красно-белой форме.

29 июня во время церемонии вручения дипломов Винникова со сцены поблагодарила политзаключенного юриста Максима Знака и других уволенных по политическим мотивам преподавателей.

«Низкий поклон Елене Владимировне Лаевской, Екатерине Викторовне Новиковой, Алексею Ивановичу Сахарчуку, Елене Ивановне Басалай, Максиму Александровичу Знаку. Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой юрист и что такое право, — сказала Винникова. — Многому научиться можно было также еще у недавних студентов, а теперь молодых перспективных юристов. Например, такую возможность дает муткорт-движение, у участников которого на слуху имена талантливейших юристов Ксении Вячеславовны Лапутько, Ильи Салея, Ксении Филиппович, многих других выпускников юрфака и ФМО».

Свою речь выпускница закончила по-белорусски: «І памятайце, калі ласка, усе, хто збіраюцца працаваць юрыстамі або працуюць юрыстамі: права — гэта мастацтва дабра і справядлівасці. А дабро, розум і чалавечая годнасць у сукупнасці заўсёды перамагаюць» («И помните, пожалуйста, все, кто собираются работать юристами или работают юристами: право — это искусство добра и справедливости. А добро, разум и человеческое достоинство в совокупности всегда побеждают»).

1 июля девушка перестала выходить на связь. В ее комнате в общежитии провели обыск и изъяли ноутбук, а саму Винникову допрашивали несколько часов в Ленинском РУВД, адвоката во время допроса не пустили. В РУВД на нее составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

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