В Беларуси официально выявили 1118 пациентов с COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1118 случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1144 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

1 июля было выявлено 1023 пациента с COVID-19, 30 июня — 914. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 419 330, выздоровело 412 128 человек. Умерло 3164 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Более 956,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 636,4 тыс. — прошли полный курс вакцинации.