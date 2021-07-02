Google изменит формат Android-приложений

Компания Google анонсировала изменения нынешнего формата Android-приложений APK на новый — Android App Вundle, говорится в блоге компании. Фото: pixabay.com

С августа 2021 года все приложения, загружаемые в магазин цифрового контента Play Market, будут в формате AAB. Это позволит оптимизировать приложение под различные гаджеты.

Разработчики утверждают, что во время загрузки любого приложения в формате AAB на устройство пользователя будут загружаться только файлы, предназначенные конкретно для этой модели гаджета. Таким образом, приложения будут занимать на 15% меньше места, чем ранее.

Также в Google сообщают, что сейчас больше одного миллиона приложений используют новый формат AAB. В том числе Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.