Google изменит формат Android-приложений

/ Техно
Просмотров: 102
Компания Google анонсировала изменения нынешнего формата Android-приложений APK на новый — Android App Вundle, говорится в блоге компании.
Фото: pixabay.com

С августа 2021 года все приложения, загружаемые в магазин цифрового контента Play Market, будут в формате AAB. Это позволит оптимизировать приложение под различные гаджеты.

Разработчики утверждают, что во время загрузки любого приложения в формате AAB на устройство пользователя будут загружаться только файлы, предназначенные конкретно для этой модели гаджета. Таким образом, приложения будут занимать на 15% меньше места, чем ранее.

Также в Google сообщают, что сейчас больше одного миллиона приложений используют новый формат AAB. В том числе Twitter, Netflix, Gameloft, Adobe и Duolingo.
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Google Android

Другие материалы на эту тему:

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Самые необычные кадры Google Street View по всему миру

Самые необычные кадры Google Street View по всему миру

Первая группа специалистов по работе с Android выпущена в Гомельском госуниверситете

Первая группа специалистов по работе с Android выпущена в Гомельском госуниверситете

Почему газетные издатели в Германии боятся Google?

Почему газетные издатели в Германии боятся Google?