Биржа: на День Независимости в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

/ Экономика
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На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.

Фото pixabay.com

По итогам последних на этой неделе торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • доллар — 2,5426 белорусского рубля (+0,0106 пункта);
  • евро — 3,0073 белорусского рубля (+0,0071 пункта);
  • российский рубль — 3,4546 белорусского рубля за 100 российских (- 0,019 пункта).

 

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Тэги: курсы валют

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