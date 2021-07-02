«Можно подумать, что русские его чем-то облучают». Политолог прокомментировал новые заявления Лукашенко

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Доктор политических наук Павел Усов прокомментировал новые заявления Александра Лукашенко.

По его словам, «очередное затмение Лукашенко, связанное с окончанием контртеррористической операции и обвинениями в адрес Меркель, произошло практически сразу после визита главы Совбеза России Патрушева. Можно подумать, что русские его чем-то облучают».

Эксперт убежден, что сегодня белорусский режим полностью действует в фарватере внешнеполитической стратегии Москвы.

«Скорее всего реализуется кремлевский сценарий по усилению напряжения с Западом, а Беларусь превращается в зону нестабильности. Последние события в стране показывают, что может дойти и до ликвидации зарубежных посольств, как террористических центров в Беларуси. И в самом деле, зачем сохранять дипломатические отношения с государствами, которые «развязали войну» против «государства». Если режим будет следовать свой логике упрощения, то может встать вопрос целесообразности преподавания иностранных языков и функционирования лингвистического университета в стране», — отметил политолог.

Он считает, что общая ситуация показывает, что Лукашенко «будет в состоянии править только темной массой»: «Возможно, что мы дождемся пылающих книжных костров перед Национальной библиотекой».

Вместе с тем, подчеркнул Усов, замысел Москвы заключается в том, чтобы «достичь полной институциональной и культурной маргинализации республики, превратить ее в отсталую провинцию «failed statе» [«несостоявшееся государство»].

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Павел Усов

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