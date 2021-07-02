Валерию Костюгову отправили на Окрестина

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Политолог Валерия Костюгова находится в изоляторе на Окрестина в Минске, сообщила ее дочь.

«Мама на Окрестина, отца не забрали», — написала она в «Твиттере». Причина задержания неизвестна.

Валерия Костюгова — известный белорусский политолог, редактор аналитического сайта «Наше мнение», участвует в издании «Белорусского ежегодника», авторы которого анализируют тенденции развития государства и общества.

30 июня у Костюговой прошел обыск. «По последней информации, обыск у Валерии проводили работники КГБ. На данный момент она задержана и находится либо в СК, либо в КГБ. Точных данных нет, как и деталей о причинах репрессий», — написал в тот день политобозреватель Павел Усов в соцсетях.

 

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Тэги: задержания политзаключенные Персона: Валерия Костюгова

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