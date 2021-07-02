Лукашенко пугает белорусов и грозит Ангеле Меркель

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В ходе вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил, что «сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию».

«Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. [коллективный Запад] Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», — цитирует правителя его пресс-служба.

Он пообещал, что после «окончания мероприятий по линии контрразведки» белорусская сторона предъявит претензии «не какому-то Хайко Маасу (министру иностранных дел ФРГ), но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».

«Нас, белорусов, хотели лишить святого [речь о секторальных санкциях] — права на труд, отобрать у наших детей и стариков кусок хлеба, — сказал Лукашенко. — Но, видимо, эти люди плохо учли обстоятельства и вообще плохо учили в школе историю. Белорусы никогда не сдаются. Трудности нас только закаляют, как сталь. Мы станем крепче и успешнее».

 

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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Александр Лукашенко Ангела Меркель Хайко Маас

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