Эксперт: санкции ЕС серьезно ударят по всей банковской системе Беларуси

Финансовая часть санкций Европейского союза будет иметь негативный эффект не только для подсанкционных банков, но и для всей банковской системы и экономики Беларуси. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук в статье, опубликованной на сайте центра.

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Финансовая часть санкций ЕС предусматривает запрет на заключение контрактов на предоставление заемных средств правительству, правительственным учреждениям и банкам, в которых превалирует госкапитал. Непосредственно в качестве таковых указаны «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк».

Крук выделяет четыре эффекта, которые порождают эти санкции. Каждый эффект актуален как для подсанкционных банков, так и для всей банковской системы, поскольку названные банки системно значимы в рамках всего сектора (по большинству валовых показателей их доля в банковской системе составляет 55-60%).

Как отмечает экономист, можно ожидать негативного воздействия на величину пассивов банков и ликвидность в иностранной валюте. «Именно такой эффект в первую очередь ассоциируется с финансовыми санкциями. Однако в нашем случае этот прямой эффект будет не столь велик по масштабу и будет растянут во времени», — констатирует Крук.

«Хоть прямой эффект невелик по масштабу и будет растянут по времени, он, тем не менее, чрезвычайно важен в текущих условиях. Сжимающаяся ресурсная база, а также хронически ослабленное состояние ликвидности в иностранной валюте являются сегодня одними из главных слабых мест как рассматриваемых госбанков, так и всей банковской системы. Дополнительный удар, пусть несильный и плавный, но в самые уязвимые места, вполне может стать спусковым крючком для финансового стресса», — пояснил экономист.

По его мнению, возникнет также негативный информационный шок, и именно данный эффект наиболее важен и несет наибольшее количество угроз с точки зрения «здесь и сейчас».

«Информация о том, что крупнейшие белорусские банки подпадают под санкции, неизбежно будет ассоциироваться их клиентами, контрагентами и широкой общественностью с угрозами их устойчивости и платежеспособности. Клиенты-вкладчики на этом фоне, полагаю, с большой вероятностью интенсифицируют снятие своих вкладов, причем в первую очередь в иностранной валюте. Эта тенденция имеет место уже полтора года, и, вполне вероятно, санкции приведут к новому всплеску в ней. Контрагенты по некредитным сделкам (особенно те, которые имеют свободу маневра в отношении с госбанками) наверняка будут более настороженны в отношениях с подсанкционными банками», — прогнозирует эксперт.

Он также указывает на побочные финансовые последствия в смежных сферах банковского менеджмента, или же проблемы и угрозы, с которыми будет сталкиваться банк в результате реакции менеджмента (властей на макроуровне).

По мнению экономиста, ущерб от санкций уместно рассматривать не только через призму прямых финансовых потерь, а и с позиции упущенной выгоды. «На длительном горизонте ущерб именно такого рода видится ключевым. Лишаясь возможности доступа к заемному капиталу в ЕС, подсанкционные банки — а через информационный эффект, вполне вероятно, и прочие белорусские банки — утратят один из важных инструментов текущего банковского менеджмента. Это является фактором снижения гибкости, свободы маневра и устойчивости к шокам», — поясняет Крук.

«Утрата возможности полноценного сотрудничества с банками ЕС также негативно повлияет на перспективы развития. Взаимодействие с партнерами, которые более продвинуты технологически и организационно, способствует «подтягиванию» собственного уровня и повышению стандартов банковского бизнеса. В рамках такого сотрудничества проще понять и прочувствовать актуальные для сектора инновации и тренды развития. Будучи отрезанными от части развитого мира, белорусские банки все в большей мере будут оказываться запертыми в собственной искаженной реальности», — делает вывод эксперт.

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