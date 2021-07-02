Лукашенко присвоил генеральские звания

Накануне Дня Независимости, который официально отмечается в Беларуси 3 июля, Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, специального и персонального званий.

Как сообщили в его пресс-службе, начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба Вооруженных сил полковник Андрей Матиевич стал генерал-майором, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области полковник юстиции Сергей Удовиков —генерал-майором юстиции, а начальник Витебской таможни полковник таможенной службы Павел Лобачев — государственного советника таможенной службы III ранга.