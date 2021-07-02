Доллар и евро серьезно укрепляются утром в пятницу

/ Экономика
Просмотров: 49

Открылись последние на этой неделе торги на БВФБ.

Доллар добавляет 0,0117 пункта — 2,5437 белорусского рубля, а евро 0,0098 пункта — 3,01 белорусского рубля.

А вот российский рубль существенно теряет в весе. Минус по данным на 10.20 составляет 0,0164 пункта — 3,4572 белорусского рубля за 100 российских.

 

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года