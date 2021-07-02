Доллар и евро серьезно укрепляются утром в пятницу
Открылись последние на этой неделе торги на БВФБ.
Доллар добавляет 0,0117 пункта — 2,5437 белорусского рубля, а евро 0,0098 пункта — 3,01 белорусского рубля.
А вот российский рубль существенно теряет в весе. Минус по данным на 10.20 составляет 0,0164 пункта — 3,4572 белорусского рубля за 100 российских.
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