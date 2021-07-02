Латушко на встрече с Маасом поднял вопрос признания со стороны ФРГ и ЕС режима Лукашенко «преступным и террористическим»

/ Новости Германии
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В Варшаве прошла встреча министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с представителями демократических сил Беларуси.

Как сообщает пресс-служба НАУ, стороны обсудили вопросы давления на режим Лукашенко в связи с непрекращающимися нарушениями прав человека в Беларуси.

Кроме этого Павел Латушко «поднял вопросы:

  • пятого пакета санкций;
  • продолжения полной изоляции режима;
  • признания со стороны Германии и ЕС режима Лукашенко преступным и террористическим;
  • приоритетности для белорусов и Европы сохранения независимости Беларуси».

Также был поднят вопрос о поддержке Берлином проведения международной политической конференции высокого уровня по Беларуси. Обсуждены вопросы региональной ситуации.

Встреча с министром иностранных дел Германии «продемонстрировала важность прямого диалога с представителями коалиции демократических сил Беларуси».

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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Хайко Маас Павел Латушко

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