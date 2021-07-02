«Москва методично, шаг за шагом снижает размер оплаты военно-политической лояльности Минска»

Согласование Минском и Москвой дорожных карт не пойдет на пользу Беларуси. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.

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На вопрос DW пойдет ли Беларуси на пользу создание единого народнохозяйственного комплекса (с общими Гражданским, Таможенным и Налоговым кодексами), эксперт отметил, необходимо «учитывать показатели и критерии, которые находятся не только в сфере экономики»: «Мое мнение однозначно отрицательное. Я считаю, что в данном случае мы бы искусственно привязывались к российскому пути развития, и отказаться от него, когда ситуация изменится, будет достаточно сложно. И даже если гипотетически допустить, что тренды, траектория экономики России будут относительно привлекательными, то для меня и это не является убедительным аргументом».

Он считает, что в Беларуси есть свои приоритеты и направления развития, по которым можно двигаться, а не просто следовать за Россией как за неким локомотивом роста.

«Если же мы говорим о сугубо экономических вещах, судим прагматично, то для меня и перспективы долгосрочного роста в России весьма сомнительны. Почему к этому сценарию «дорожных карт» склоняются власти в Минске, думаю, достаточно очевидно — других направлений и каких-то ходов у них в запасе практически не осталось», — подчеркнул экономист.

Говоря о экономической поддержке, которую Беларусь получает от восточной соседки, Крук заметил, что это не столько помощь, сколько «согласованный и в какой-то мере взаимовыгодный пакт, оформившийся за последние 20 лет. Его формула — военно-политическая лояльность Минска в обмен на экономические преференции Москвы».

Он подчеркнул, что в цифрах лояльность сильно менялись: «На пике это был эквивалент 5-6% белорусского ВВП. В абсолютных величинах — до 2-3 миллиардов долларов. Сейчас это существенно меньше, поскольку начиная с 2020 года отменена схема так называемой «перетаможки» нефти, и в России продолжается налоговый маневр в нефтяной отрасли. В Москве методично, шаг за шагом снижают размер оплаты военно-политическая лояльность Минска».

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