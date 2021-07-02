На Евро-2020 настало время четвертьфиналов

/ Спорт
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Сегодня на чемпионате Европы по футболу стартует стадия 1/4 финала.

В 19:00 судья из Англии Майкл Оливер даст стартовый свисток в мате Швейцария — Испания (встреча пройдет в Санкт-Петербурге). Букмекеры выставили следующие коэффициенты:

  • победа Швейцарии — 6.00;
  • ничья — 3.90;
  • победа Испании — 1.67.

Но самый интересный поединок этой стадии (если не в сего первенства) специалисты и болельщики ожидают увидеть в Мюнхене. Здесь в 22:00 начнется битва Бельгии и Италии (судья — Славко Винчич из Словении).

Букмекеры преимущество отдают «Голубой эскадре»:

  • победа Бельгии — 3.45;
  • ничья — 3.15;
  • победа Италии — 2.40.

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020

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