На Евро-2020 настало время четвертьфиналов
Сегодня на
В 19:00 судья из Англии Майкл Оливер даст стартовый свисток в мате Швейцария — Испания (встреча пройдет в Санкт-Петербурге). Букмекеры выставили следующие коэффициенты:
- победа Швейцарии — 6.00;
- ничья — 3.90;
- победа Испании — 1.67.
Но самый интересный поединок этой стадии (если не в сего первенства) специалисты и болельщики ожидают увидеть в Мюнхене. Здесь в 22:00 начнется битва Бельгии и Италии (судья — Славко Винчич из Словении).
Букмекеры преимущество отдают «Голубой эскадре»:
- победа Бельгии — 3.45;
- ничья — 3.15;
- победа Италии — 2.40.