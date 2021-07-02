Достижение века: 130 стран договорились о введении во всем мире налога для крупных корпораций

/ Экономика
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130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились, отмечает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что ставка такого налога будет составлять «не менее 15 процентов».

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил о «колоссальном прогрессе в области международного налогообложения компаний», пишет DW.

«Возможно, в области справедливого налогообложения в мире это самый большой прорыв за последние десять-двадцать лет», — отметил он во время визита в Вашингтон.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение сделает глобальную экономику «более справедливой для рабочих и семей среднего класса в США и во всем мире». По мнению министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, речь идет о самом важном международном налоговом соглашении за последние сто лет.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: мировая экономика налоги

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