Беларусь ожидает фронтальный раздел

/ Общество
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В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, местами выпадет град.

В южных районах ожидаются ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый (местами шквалистое усиление ветра).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +25..+27°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +25..+27°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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