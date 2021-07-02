Беларусь ожидает фронтальный раздел
В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние фронтального раздела).
Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, местами выпадет град.
В южных районах ожидаются ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый (местами шквалистое усиление ветра).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C;
- Витебск +25..+27°C;
- Гомель +25..+27°C;
- Гродно +23..+25°C;
- Могилев +26..+28°C;
- Минск +25..+27°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями