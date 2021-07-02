Беларусь ожидает фронтальный раздел

В последний день рабочей недели погоду на территории в Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления (в южной части скажется влияние фронтального раздела).

Ожидается облачно с прояснениями. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы, местами выпадет град.

В южных районах ожидаются ливни. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый (местами шквалистое усиление ветра).

Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +25..+27°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +26..+28°C;

Минск +25..+27°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.